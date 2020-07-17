ADANA Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı ADANA'da polis yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satıcılarını sahte parayla kandırılmamaları konusunda dikkat etmeleri için uyardı.

Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı ADANA'da polis yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satıcılarını sahte parayla kandırılmamaları konusunda dikkat etmeleri için uyardı. Sahte ile gerçek para arasındaki farkları kurbanlık satıcılarına anlatan polis, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kentteki birçok noktada kurban satışı yapılan yerleri gezerek satıcıları sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili uyardı. Broşür dağıtan ekipleri, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde kurbanlık hayvan satan Kasım Narin Gülbeyaz'a sahte para ile gerçek para arasındaki farkları gösterdi. Kurbanlık almaya gelen Merih Pirinçoğlu ise para üstü alırken polisin uyarılarını dikkate alarak paranın sahte olup olmadığını kontrol etti.

Kaynak: DHA