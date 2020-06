ADANA Polisten down sendromlu gence doğum günü sürprizi Polisten down sendromlu gence doğum günü sürpriziADANA polisi, down sendromlu Sadık Koşar'a 26'ncı yaş günü dolayısıyla pasta ile evine gidip, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Polisten down sendromlu gence doğum günü sürprizi ADANA polisi, down sendromlu Sadık Koşar'a 26'ncı yaş günü dolayısıyla pasta ile evine gidip, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Sadık Koşar, 26'ncı yaş gününü polislerle kutlamak isteyince akrabaları da İl Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta gönderdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, down sendromlu genci sevindirmek için harekete geçti. Pastayla evine gelen polisleri kapıda gören Sadık Koşar, çok mutlu oldu. Polis üniforması da giyen Koşar ekip otosuna binerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaynak: DHA