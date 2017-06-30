Adana Polisten Boğulmalara Karşı Broşürlü Uyarı

Polisten boğulmalara karşı broşürlü uyarı



ADANA İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri, boğulmalara karşı hazırladığı broşürleri, sulama kanallarına giren çocuklara dağıttı.



Hava sıcaklığının artmasıyla, kentte Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına giren çocukları korumak amacıyla, broşürlü uyarı çalışması başlatıldı. Üzerinde, 'Ölüme balıklama dalma. Güvenli olmayan sulara girip, sonsuzluğa yelken açmayın!' yazan bröşürler, polisler tarafından, kanallarda yüzen çocuklara verilirken, sözlü uyarı da yapıldı.



Uygulamaya yaz boyunca devam edilmesi planlanıyor.