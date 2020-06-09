ADANA Polisler anaokulundaki çocuklara maske dağıttı, el yıkamayı gösterdi Polisler anaokulundaki çocuklara maske dağıttı, el yıkamayı gösterdiADANA'da toplum destekli polisler, anaokulunu ziyaret ederek çocuklara maske ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Polisler anaokulundaki çocuklara maske dağıttı, el yıkamayı gösterdi

ADANA'da toplum destekli polisler, anaokulunu ziyaret ederek çocuklara maske ve çeşitli hediyeler dağıttı. Ayrıca çocuklara koronavirüsten korunmanın yolları da anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir anaokulunu ziyaret ederek çocuklara maske ve çeşitli hediyeler dağıttı. Polisler, çocuklara koronavirüsten korunmanın yollarını ve doğru el yıkama tekniklerini gösterdi. Anaokulundaki minikler ise polisleri görünce büyük sevinç yaşadı. Çocuklar, polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: DHA