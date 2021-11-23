Adana polisinden vatandaşlara "soba zehirlenmelerine" karşı uyarı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana polisinden vatandaşlara "soba zehirlenmelerine" karşı uyarı

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Adana polisinden vatandaşlara

Adana'da polis ekipleri, evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlara sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlara sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, soba kullanılan evlerde karbonmonoksit zehirlenmesi ve çıkabilecek yangınlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, ziyaret ettikleri evlerde vatandaşlara rüzgarın ters yönden esebildiğini, bunun da dumanın bacadan çıkmasını engelleyip karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açabileceğini anlattı.

Uyurken yanmaya devam eden sobanın zehirlenmeler ve yangın riski oluşturduğunu aktaran ekipler, baca temizliğinin de önemini belirtti.

Vatandaşlar da zehirlenme ve yangınlara karşı uyaran polislere teşekkür etti.

Adana polisinden vatandaşlara soba zehirlenmelerine karşı uyarı

Adana polisinden vatandaşlara soba zehirlenmelerine karşı uyarı

Adana polisinden vatandaşlara soba zehirlenmelerine karşı uyarı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

 Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel Adana'daki ailesine kavuştu

Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel Adana'daki ailesine kavuştu

 Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title