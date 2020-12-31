Adana polisinden tarım işçilerinin çocuklarına mont
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Adana polisinden tarım işçilerinin çocuklarına mont

31.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:43
Adana polisinden tarım işçilerinin çocuklarına mont

ADANA'da toplum destekli polisler, çadırda yaşayan tarım işçilerinin çocuklarına yeni yıl öncesi mont dağıttı.

ADANA'da toplum destekli polisler, çadırda yaşayan tarım işçilerinin çocuklarına yeni yıl öncesi mont dağıttı. Çocuklar, kendilerine mont giydiren polislere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda, dezavantajlı ailelerin çocuklarına mont vermek için harekete geçti. Saha taraması yapan ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde, çadırda yaşayan tarım işçisi ailelerin 135 çocuğunu tespit etti. Ardından montlar alınarak, çadırların olduğu bölgeye gidildi. Çocuklar, polisleri görünce çadırların önünde sıraya girerek, yeni yıl öncesi alacakları montları beklemeye başladı. Ekipler de çocuklara tek tek mont dağıtıp, giydirdi. Mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, polislere teşekkür etti.


Adana polisinden tarım işçilerinin çocuklarına mont
Adana polisinden tarım işçilerinin çocuklarına mont
Adana polisinden tarım işçilerinin çocuklarına mont
Adana polisinden tarım işçilerinin çocuklarına mont
Adana polisinden tarım işçilerinin çocuklarına mont
Adana polisinden tarım işçilerinin çocuklarına mont
Adana polisinden tarım işçilerinin çocuklarına mont
Adana polisinden tarım işçilerinin çocuklarına mont
Adana polisinden tarım işçilerinin çocuklarına mont

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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