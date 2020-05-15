Adana polisinden sokağa çıkan gençlere motosiklet jesti
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Adana polisinden sokağa çıkan gençlere motosiklet jesti

Adana polisinden sokağa çıkan gençlere motosiklet jestiADANA'da Toplum Destekli Polislik ekipleri, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 20 yaş altı çocuk ve gençlere maske ve broşür dağıttı.

15.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:03

Adana polisinden sokağa çıkan gençlere motosiklet jesti

ADANA'da Toplum Destekli Polislik ekipleri, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 20 yaş altı çocuk ve gençlere maske ve broşür dağıttı. Motorize yunus ekipleri ise gençleri motosiklete bindirerek şehir turu yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkma kısıtlaması olan 20 yaş altı çocuk ve gençlere, saat 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıkma serbestliği getirildi. Park ve bahçelere giden gençler, maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak arkadaşlarıyla buluştu, güzel havanın tadını çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, parkları dolduran gençlere, sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takılması konularında uyarılarda bulundu. Asayiş Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de gençleri motosiklete bindirip, şehir turuna çıkardı.

Motosikletle gezintiye çıkan Beyza Karaman (18), polisin uygulamasından memnun kaldığını belirterek, 'Sınava hazırlanıyorum. Bugün 4 saatlik iznimiz var. Kısa bir zaman ama tadını çıkaracağız. Motosikletle gezdik, çok güzeldi' dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı andan itibaren evden çıkmadığını belirten Mustafa Kaya (19) ise, 'Dışarıda gezmeyi, arkadaşlarımı çok özlemiştim. Onlarla buluştuk. Bugün de polis ağabeyler bizi motosikletle gezdirdi, çok güzel oldu. Ben de polis olmak istiyorum' diye konuştu.

Adana polisinden sokağa çıkan gençlere motosiklet jesti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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