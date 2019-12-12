Adana polisinden şafak vakti 52 firariye operasyon
Haberler » 3. Sayfa » Adana polisinden şafak vakti 52 firariye operasyon - Haberler

Adana polisinden şafak vakti 52 firariye operasyon

Adana'da çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

12.12.2019 07:23 | Son Güncelleme: 12.12.2019 07:28
Adana polisinden şafak vakti 52 firariye operasyon

'da çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 52 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından aranan kesinleşmiş hapis cezası olan firarilere yönelik operasyon başlattı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan 52 kişiye yönelik şafak vakti şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında yakalanan firariler adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler