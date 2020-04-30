Adana polisinden maske ve broşür ADANA'da toplum destekli polislik ekipleri, işlek cadde ve banka önlerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ile bilgilendirici broşür dağıttı.

ADANA'da toplum destekli polislik ekipleri, işlek cadde ve banka önlerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ile bilgilendirici broşür dağıttı. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde maskesiz gezenlere maske verdi. Cadde üzerinde bulunan banka önlerinde bekleyenleri de sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda uyaran polis ekipleri, bilgilendirici broşürler dağıttı. Ekipler ayrıca hırsızlık olayları ve telefonla dolandırıcılığa karşı dikkatli olunmasını istedi. Toplum destekli polislerin broşür dağıtımı sırasında maske taktıkları görüldü.

Kaynak: DHA