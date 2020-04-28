Adana polisinden maske dağıtımı Adana polisinden maske dağıtımıADANA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, meydanda yürüyen ve bankaların önlerinde sıra bekleyenlere maske dağıttı.

Adana polisinden maske dağıtımı

ADANA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, meydanda yürüyen ve bankaların önlerinde sıra bekleyenlere maske dağıttı.

Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında, kamusal alanda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, meydanda yürüyen ve bankaların önlerinde sıra bekleyenlere maske dağıttı. Merkez Seyhan ilçesindeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan banka şubesi önünde bekleyenleri, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyaran polisler, maske takılması ve hijyene dikkat edilmesi için de bilgilendirdi.

Kaynak: DHA