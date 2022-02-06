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Adana polisinden kar lastiği mesaisi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana polisinden kar lastiği mesaisi

Adana'da trafik polisleri hava şartlarından oluşan trafik kazalarının önüne geçmek için otogarlarda kar lastiği ve emniyet kemeri uygulaması yaptı.

ADANA (İHA) - Adana'da trafik polisleri hava şartlarından oluşan trafik kazalarının önüne geçmek için otogarlarda kar lastiği ve emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartlarından dolayı yaşanan kazaların önlemek için harekete geçti. Otogarlarda önlem alan polis yola çıkacak bütün otobüslerin tek tek lastikleri kontrol etti. Yapılan kontrolün ardından otobüslerin otogardan çıkmasına izin verdi. Ayrıca polis kaza anında ölümlerin önüne geçmek için yolcuların da emniyet kemerlerini takıp takmadığını kontrol etti. - ADANA

Adana polisinden kar lastiği mesaisi

Adana polisinden kar lastiği mesaisi

Adana polisinden kar lastiği mesaisi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Adana, kar, 3. Sayfa, Haber

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