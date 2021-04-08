ADANA POLİSİNDEN KAN BAĞIŞI
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ADANA POLİSİNDEN KAN BAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Şehit polis memurları için fidan dikimi yapan ve engelli çocukları emniyet binasında ağırlayan Adana Emniyet Müdürlüğü personeli, bu kez de Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Vatandaşın huzur ve güvenliği için gözünü kırpmadan görev yapan polisler, kan bağışı sırasına girdi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulunduklarını belirterek, 'Biz, Türk Kızılayı'nın gönüllü bağışçı kurumuyuz. Türk polisi hem operasyonlarda, cephede hem de Türk Kızılayı'nın sedyesinde kanını vermeye hazırdır' diye konuştu.

ADANA POLİSİNDEN KAN BAĞIŞI
ADANA POLİSİNDEN KAN BAĞIŞI
ADANA POLİSİNDEN KAN BAĞIŞI
ADANA POLİSİNDEN KAN BAĞIŞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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