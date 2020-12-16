Adana polisinden KADES ve korona seferberliği

Adana polisinden KADES ve korona seferberliği Sokak sokak gezerek kadınlara erkek şiddetinden kurtulmaları için KADES uygulamasının faydalarını anlatan polis, yeni tip korona virüs nedeniyle de maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı Adana polisi sokak sokak gezerek kadınlara erkek...

Adana polisinden KADES ve korona seferberliği

Sokak sokak gezerek kadınlara erkek şiddetinden kurtulmaları için KADES uygulamasının faydalarını anlatan polis, yeni tip korona virüs nedeniyle de maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı

ADANA - Adana polisi sokak sokak gezerek kadınlara erkek şiddetinden kurtulmaları için KADES uygulamasının faydalarını anlatıyor, maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ali İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu ile yunus ekipleri KADES programını kadınların telefonlarına yüklemesi ve yeni tip korona virüsten vatandaşların korunması için seferberlik başlattı.

Kadına yönelik şiddet bürosu sokak sokak gezerek KADES programının nasıl kurulduğunu ve kurulduktan sonra ne gibi faydalar sağlandığını kadınlara tek tek anlatıp programı da telefonlarına indirip kurmalarını sağladı. Polis program sayesinde Türkiye de son zamanlarda bir çok kadının erkek şiddetinden kurtulduğunu anlattı. Ayrıca polis kadınların bu programı telefonlarına indirdiklerinde erkek şiddetinin yanı sıra başlarına bir bela geldiğinde programa tıklamaları halinde bulundukları adresin polis merkezine anında düştüğü ve en fazla 5 dakika içinde polisin bu adrese geldiğini bu nedenle mutlaka kadınlar tarafından bu programın yüklenmesi gerektiğini anlattı.

Yunus ekipleri de son zamanlarda Adana'da vaka sayılarının arttığını söyleyerek mutlaka maske takmaları ve mesafeyi korumaları gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE