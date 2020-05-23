Adana polisinden 4 gün üst üste narkotik uygulaması
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Adana polisinden 4 gün üst üste narkotik uygulaması

Adana polisinden 4 gün üst üste narkotik uygulaması Adana'da, 4 gün üst üste düzenlenen narkotik uygulamasında, üzerinde uyuşturucu madde elde edilen 15 kişi yakalanırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

23.05.2020 04:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:10

Adana polisinden 4 gün üst üste narkotik uygulaması

ADANA - Adana'da, 4 gün üst üste düzenlenen narkotik uygulamasında, üzerinde uyuşturucu madde elde edilen 15 kişi yakalanırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda, Seyhan ilçesine bağlı, Şakirpaşa, Uçak, Yeşiloba, Onur ve Ova Mahallerinde 4 gün boyunca narkotik uygulaması düzenlendi.

Düzenlenen uygulamada, 7 bin 384 kişinin GBT'sine bakılırken 4 bin 418 araç sorgulandı. Trafik yönünden 41 araç sürücüsüne 78 bin 299 TL para cezası kesilirken 12 araç trafikten men edildi. Narkotik polislerin vatandaşların üzerlerinde yaptığı aramalarda, 16.02 gram esrar maddesi, 10 sentetik ecza hapı, 3.89 sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 15 kişi ise yasal işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Hıfzıssıhha kanunu kapsamında 4 kişiye 3 bin 165 TL para cezası kesildi. Uygulama geneli yapılan aramalarda 1 adet kesici deli alet ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yapılan GBT sorgusunda hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Adana polisinden 4 gün üst üste narkotik uygulaması

Kaynak: İHA

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