Adana polisinden 4 gün üst üste narkotik uygulaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana polisinden 4 gün üst üste narkotik uygulaması

Adana'da, 4 gün üst üste düzenlenen narkotik uygulamasında, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 15 kişi yakalanırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana polisinden 4 gün üst üste narkotik uygulaması
23.05.2020 04:00 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:04

Adana'da, 4 gün üst üste düzenlenen narkotik uygulamasında, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 15 kişi yakalanırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda, Seyhan ilçesine bağlı, Şakirpaşa, Uçak, Yeşiloba, Onur ve Ova Mahallerinde 4 gün boyunca narkotik uygulaması düzenlendi.

Düzenlenen uygulamada, 7 bin 384 kişinin GBT'sine bakılırken 4 bin 418 araç sorgulandı. Trafik yönünden 41 araç sürücüsüne 78 bin 299 TL para cezası kesilirken 12 araç trafikten men edildi. Narkotik polislerin vatandaşların üzerlerinde yaptığı aramalarda, 16.02 gram esrar maddesi, 10 sentetik ecza hapı, 3.89 sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 15 kişi ise yasal işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Hıfzıssıhha kanunu kapsamında 4 kişiye 3 bin 165 TL para cezası kesildi. Uygulama geneli yapılan aramalarda 1 adet kesici deli alet ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yapılan GBT sorgusunda hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Haber
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Siyasi partiler video konferansla bayramlaşacak! MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Siyasi partiler video konferansla bayramlaşacak! MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Gülçin Ergül Ferdi Tayfur Berrak Tüzünataç
Spor İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Mhp Rusya İzmir Pakistan
Şu an buradasınız: Adana polisinden 4 gün üst üste narkotik uygulaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 04:04:02. #1.15#
title