Adana polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

10.10.2020 02:07 | Son Güncelleme: 10.10.2020 02:27

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı.

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda kavşakta makas atarak trafiği tehlikeye attığı öne sürülen otomobili durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye düşüren araç, kovalamaca sonucu Mahfesığmaz Mahallesi 79083 Sokak'ta durduruldu.

Polis, alkollü olduğu öğrenilen sürücü T.S'ye, 2 bin 744 lira para cezası uygulayarak gözaltına aldı.

Adana polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Adana polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Adana polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Adana polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Seda Sayan Sezen Aksu Erdal Beşikçioğlu
Spor Arda Turan Fırat Aydınus Roland Garros Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Erkek Hatay Belen Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 02:27:12. #1.15#
title