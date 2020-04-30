Adana polisi, virüs tedbirlerinde rehavete karşı seferber oldu
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Adana polisi, virüs tedbirlerinde rehavete karşı seferber oldu

Adana polisi, virüs tedbirlerinde rehavete karşı seferber oldu Toplum Destekli Polis ekipleri, vatandaşların banka önlerinde, kaldırımlarda, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyararak maske dağıttı Polisin maske uyarısı yaptığı bazı vatandaşlar, maskeyi...

Adana polisi, virüs tedbirlerinde rehavete karşı seferber oldu
30.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:01

Adana polisi, virüs tedbirlerinde rehavete karşı seferber oldu

Toplum Destekli Polis ekipleri, vatandaşların banka önlerinde, kaldırımlarda, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyararak maske dağıttı

Polisin maske uyarısı yaptığı bazı vatandaşlar, maskeyi ceplerinde taşıdıklarını söyledi

ADANA - Adana polisi, vatandaşların yeni tip korona virüse yakalanmaması için banka önlerinde, kaldırımlarda, toplu taşıma araçlarında vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyararak maske dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, yeni tip korona virüs vakalarında düşüşün başlaması, iyileşen hasta sayısının artması üzerine rehavete kapılıp sokağa çıkan vatandaşları uyarmak için seferber oldu. Polisler, 5'er kişilik ekipler olarak Adana geneline dağıtılıp özellikle banka önlerinde bekleyen vatandaşları uyardı. Polis öncelikle vatandaşların kuyrukta beklerken sosyal mesafeye uyması gerektiğini anlatıp, uyulmaması halindi yükselişi kırılan virüsün yeniden tırmanışa geçeceği konusunda uyardı.

Polis ayrıca maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıp maskesiz dışarı çıkmamalarını söyledi. Polisin maske uyarısı yaptığı bazı vatandaşlar, maskelerinin olduğunu ancak ceplerinde taşıdıklarını söyleyip maskelerini çıkardı. Bazı vatandaşlar ise polisin uzattığı maskeyi almadı. Polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını da durdurup yüzde 50 kapasite ile sosyal mesafe oturma düzenini kontrol etti. Polis, toplu taşıma aracında da maske dağıtıp vatandaşları uyardı.

Adana polisi, virüs tedbirlerinde rehavete karşı seferber oldu

Kaynak: İHA

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