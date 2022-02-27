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Adana polisi Türkiye rekoru kırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana polisi Türkiye rekoru kırdı Bir kamyonda 15 milyon adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirdi Adana polisi, tek seferde 15 milyon doldurulmuş kaçak sigara ele geçirerek Türkiye rekoru kırdı.

Adana polisi Türkiye rekoru kırdı

Bir kamyonda 15 milyon adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirdi

ADANA - Adana polisi, tek seferde 15 milyon doldurulmuş kaçak sigara ele geçirerek Türkiye rekoru kırdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir kamyonun Adana'ya kaçak doldurulmuş sigara getireceği bilgisine ulaştı. Polis kamyonun geçiş güzergahında önlem alarak beklemeye başladı. Polis, bir süre sonra merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'na gelen kamyonu durdurdu. Kamyonda 15 milyon adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirilirken, bu miktar Türkiye tarihinin tek seferde ele geçen en fazla doldurulmuş kaçak sigarası oldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana polisi Türkiye rekoru kırdı

Adana polisi Türkiye rekoru kırdı

Adana polisi Türkiye rekoru kırdı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Türkiye, Polis, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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