Adana polisi, sokakta ve pazarda yaşlılara karanfil dağıttı
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Adana polisi, sokakta ve pazarda yaşlılara karanfil dağıttı

23.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:07
Adana polisi, sokakta ve pazarda yaşlılara karanfil dağıttı

Adana'da polisler, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla vatandaşlara karanfil dağıttı.

Adana'da polisler, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla vatandaşlara karanfil dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Yaşlılar Haftası kapsamında vatandaşları sevindirmek için çalışma başlattı.

Ekipler, sokakta ve semt pazarlarında karşılaştıkları yaşlılarla sohbet etti.

Bir araya geldiği vatandaşlara sağlıklı bir ömür geçirmeleri dileğinde bulunan polisler, yaşlılara karanfil verdi.

Vatandaşlar da kendilerini unutmadıkları için polislere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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