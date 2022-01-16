ADANA POLİSİ SOKAK HAYVANLARINI ELLERİYLE BESLEDİ

ADANA'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı suçların önlenmesi amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu alanları belirleyen ekipler, yanlarına aldıkları 250 kilo mama ile kentin farklı bölgelerine gitti. Şefkat gösterdikleri sokak köpeklerini elleriyle besleyen polis, bu bölgelere mama bıraktı.