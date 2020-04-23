Adana polisi, kortejle çocuklara bayram coşkusu yaşattı ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için kortej düzenledi.

ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için kortej düzenledi.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle, çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutluyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çocukları bayram kutlamaları çerçevesinde mutlu etmek için kortej düzenledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için oluşturulan kortejde ekip otoları Türk bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca maskot polisler, üstü açık otomobilin üzerinden balkonlara çıkan çocuk ve ailelere el salladı. Şarkılar çalarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan polislere, vatandaşlar da evlerinin balkonlarından şarkılara eşlik ederek katıldı.Bu sırada polisleri gören 5 yaşındaki Çağatay Arısoy'un giydiği 'virüssavar' kostümü dikkat çekti. Koruyucu elbise giyerek, eline aldığı virüssavar tabancasıyla gösterileri izleyen Arısoy, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kaynak: DHA