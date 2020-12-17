Adana polisi korona seferberliğinde
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Adana polisi korona seferberliğinde

17.12.2020 09:42 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:47
Adana polisi korona seferberliğinde

Ülke genelinde pandeminin en yoğun olduğu kentlerden Adana'da polis, korona virüs ile mücadele için adeta seferber oldu.

Ülke genelinde pandeminin en yoğun olduğu kentlerden Adana'da polis, korona virüs ile mücadele için adeta seferber oldu. Ekipler sokak sokak gezerek vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı. Kuralları ihlal eden 15 kişiye de 13 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak korana uygulaması yaptı. Polisler, özellikle vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgeleri seçerek burada maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı. Bu kurallara uymayan 15 kişiye 13 bin 500 lira para cezası uygulandı. Polis, ayrıca bu kontrolleri yaparken bin 529 şahsın GBT sorgusunu yaptı. Bu sayede çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı. 677 motosiklet denetlenirken, 4 çalıntı, 5 şasi numarası silinmiş, 1 hacizli yakalamalı motosiklet yakalanmış ayrıca, 5 ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı. 15 motosiklet trafikten men edilirken, 38 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsüne 52 bin 965 lira para cezası kesildi. - ADANA

Adana polisi korona seferberliğinde
Adana polisi korona seferberliğinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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