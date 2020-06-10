ADANA POLİSİ GÖRÜNCE, CEP TELEFONUNU SULAMA KANALINA ATTI
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı (2)Adana merkezli 3 ilde gerçekleşen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleşen operasyonda evine gelen polisleri gören şüpheli, cep telefonunu 9'uncu kattan sulama kanalına attı.
10.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:18
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı (2)
Adana merkezli 3 ilde gerçekleşen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleşen operasyonda evine gelen polisleri gören şüpheli, cep telefonunu 9'uncu kattan sulama kanalına attı. Şüphelinin cep telefonu, sualtı polislerince kanal çıkartılarak, el konuldu.
Kaynak: DHA