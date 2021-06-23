Adana polisi, çocuklara ve gençlere "sulama kanallarına girmeyin" uyarısı yaptı
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Adana polisi, çocuklara ve gençlere "sulama kanallarına girmeyin" uyarısı yaptı

Adana polisi, çocuklara ve gençlere 'sulama kanallarına girmeyin' uyarısı yaptı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekipleri, boğulma vakalarının görülmesi dolayısıyla, çocuklara ve gençlere sulama kanallarına girmemeleri uyarısında bulundu.

Adana'da polis ekipleri, boğulma vakalarının görülmesi dolayısıyla, çocuklara ve gençlere sulama kanallarına girmemeleri uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentte son 3 ayda 10 kişinin sulama kanallarında hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Şehir merkezindeki sulama kanalları çevresinde devriye görevi yapan ekipler, serinlemek için suya giren çocukları ve gençleri karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı uyardı.

Ekipteki bir kadın polis, kanalda yüzüp kıyıya çıkan bir çocuğa, "Annenin, babanın canı mı yansın? Evlat acısıyla mı yansınlar? Biz senin iyiliğin için buradayız. Senin korkman için değil, sen yaşa diye buradayız." ifadelerini kullandı.

Başka bir polis de "Burada senin başına kötü bir şey gelmesi durumunda annen, baban ve bizler üzüleceğiz." dedi.

Polisler, sulama kanallarındaki boğulma olaylarına karşı uyarıların yer aldığı broşürler de dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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