Adana polisi Bylock kullanıcılarını tespit etti Adana polisi, sadece wifi üzeriden Bylock'a girip isim kullanmadan sohbete katıldığı belirlenen, aralarında aktif polisin de olduğu 6 FETÖ zanlısını daha yakaladı.

Adana polisi, sadece wifi üzeriden Bylock'a girip isim kullanmadan sohbete katıldığı belirlenen, aralarında aktif polisin de olduğu 6 FETÖ zanlısını daha yakaladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye üye meslekten ihraç edilmiş polis ile aktif çalışanlara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmada Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da 24 zanlının FTÖ/PDY'ye üye olduğu, örgütün gizli iletişim ağı ByLock kullandığı, ardışık ankesörlü büfe arama kaydı olduğu belirlendi. Polis, 13 Temmuz günü şafak vakti meslekten ihraç edilen polis ile aktif hemşire, din görevlisi ve memurların olduğu 24 zanlının yakalanması için operasyon yaptı. Operasyonda 6'sı kadın 20 zanlı gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

6 Bylock kullanıcısı yakalandı

Polisin yaptığı bu operasyonda aralarında aktif polis memurunun da bulunduğu 6 Bylock kullanıcısı tespit edip yakalandı. Polis bu zanlıları, binlerce sayfalık Bylok sohbetlerini okuyarak buldu. Polis, zanlıların yakalanmamak için isim kullanmadığını ve sadece wifi üzerinden bağlantı yapıp Bylock'a girdiklerini tespit etti. Binlerce sayfalık Bylock yazışmalarını okuyan polis, aralarında aktif polislerin de bulunduğu zanlıları tespit edip yakaladı.

Tutuklu emniyet müdürünün eşi de FETÖ'den gözaltında

Bu arada gözaltına alınan şahısların 9'unun Bylock kullanıcısı olduğu, diğer zanlıların ise ankesörlü telefondan örgüt elamanlarıyla ardışık görüşmeler yaptığı ve örgüt üyelerinin bunlar hakkında ifade verdiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevini yapan ve FETÖ'den tutuklanan C.Ş.'nin 4. sınıf polislikten ihraç edilen eşi M.Ş. de bu çalışmalar kapsamında tespit edilerek yakalananlar arasında yer alıyor. Bu zanlının, ortaya çıkan fişleme defterinde örgüte üst düzeyde sadakatla bağlı olduğu öne sürüldü.

Komiser yardımcısı darbe girişimini kimin yaptığını bilmiyor

Bu arada gözaltına alınan aktif komiser yardımcısının ifadesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimini kimin yaptığını bilmediğini, devletin darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını söylediğini, kendisinin bunlar hakkında bilgisi olmadığını söylediği öne sürüldü.

Diş hekimi E.E.'nin ise etkin pişmanlıktan faydalanarak, telefonuna Bylock'u daha önce istihbaratta çalışan eniştesinin ve kız kardeşinin gizli haberleşme yapmak için kurduğunu ancak gizli haberleşmenin ne olduğunu bilmediğini söylediği ileri sürüldü.

Zanlılar, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA