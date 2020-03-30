ADANA Polisi bıçakla yaralayan şizofreni hastası ayaklarından vuruldu Polisi bıçakla yaralayan şizofreni hastası ayaklarından vurulduADANA'da kavga ihbarını alıp eve giden polis memuru A.Ç.'yi bıçaklayan şizofreni hastası Mehmet Eren (47) ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polisi bıçakla yaralayan şizofreni hastası ayaklarından vuruldu

ADANA'da kavga ihbarını alıp eve giden polis memuru A.Ç.'yi bıçaklayan şizofreni hastası Mehmet Eren (47) ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Manisalı Ali Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde kavga olduğu ihbarını alan polis ekibi, olaya müdahale etmek için eve geldi. Bu sırada şizofreni hastası olduğu öğrenilen Mehmet Eren, kapıdaki polis memuru A.Ç.'yi yüzünden bıçakla yaraladı. Diğer polis memurları, Eren'i ayağından silahla vurdu. Yaralı polis memuru A.Ç. ile saldırgan Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Eren'in daha önce de 2 polis memurunu hafif şekilde yaraladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA