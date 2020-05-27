ADANA Polis ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı Polis ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptıADANA'da polis, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.

Polis ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

ADANA'da polis, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde tespit ettiği ailelere gıda kolisi hazırladı. Koliler, yine polisler tarafından ailelerin evlerine götürüldü. Bu sırada sokakta polisleri gören küçük çocuklar ekiplere çikolata ve şeker ikram etti.

Kolileri alan aileler ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA