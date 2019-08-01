ADANA Pitbullarla korunan villada yaşayan çete 5 ay boyunca izlenmiş

Pitbullarla korunan villada yaşayan çete 5 ay boyunca izlenmiş

Adana'da emekli, dul ve yetimleri 7 milyon 680 bin lira dolandırdığı iddiasıyla pitbull cinsi köpeklerle korudukları evlerine operasyon düzenlenen çetenin 5 ay boyunca adım adım izlendiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikle 71 mağdurdan 7 milyon 680 bin liralık vurgun yaptığı tespit edilen çeteyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın çetenin liderleri olduğu ileri sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartması üzerine, şüphelilerin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde Adana ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Çete lideri olduğu iddia edilen Aydoğan Ş.'nin merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki üç katlı villasına baskına giden ekipler, avlu duvarının dört köşesine bağlanan pitbull cinsi köpeklerle karşılaştı. Hayvanların saldırması ihtimaline karşı Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evin dışında ve içindeki 5 pitbull cinsi köpeği, özel aletlerle yakalayarak kafese kaldırdı. 5 köpek, hayvan barınağına götürüldü. Evde yapılan aramada hakkında yakalama kararı bulunan Aydoğan Ş. ve birlikte yaşadığı Yaprak A., gözaltına alındı. Operasyonda çete liderleri olduğu öne sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonun ardından polislerin çeteyi yaklaşık 5 ay boyunca adım adım izlediği öğrenildi. Villada yapılan aramada alacak defteri, senetler, çekler, cep telefonları, bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin borçlu olup bankadan kredi çekemeyen emekli, dul ve yetimlere yüksek faizle kredi verdikleri, daha sonra maaşlarına el koydukları öğrenildi. Ayrıca çetenin bu kişilere en az 40 bin liralık senetler imzalattıkları da öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor

Kaynak: DHA