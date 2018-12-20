Adana Park Halindeki Kamyonet Yandı
Adana'da elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Adana'da elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51058 Sokak'ta park halinde bulunan kamyonette gece saatlerinde yangın çıktı. Pazarcılık yapan Kemal Özmen, gece uyandığında evin önünden dumanlar yükseldiğini fark ederek, dışarı çıktı. Park halindeki kamyonetinin yandığını gören Özmen, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, aracın içini saran alevleri kısa sürede söndürdü. Kamyoneti kullanılamaz hale getiren yangının, yapılan ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.
Kaynak: DHA