ADANA PANDEMİ TEDBİRLERİ GEVŞETİLDİ, DOĞA TUTKUNLARI RAFTİNG HEYECANI YAŞADI
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ADANA PANDEMİ TEDBİRLERİ GEVŞETİLDİ, DOĞA TUTKUNLARI RAFTİNG HEYECANI YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANALI doğa tutkunları, pandemi önlemlerinde kademeli normalleşmeye geçilmesi üzerine Antalya'ya gidip adrenalin dolu rafting ve jeep safari keyfi yaşadı.

ADANALI doğa tutkunları, pandemi önlemlerinde kademeli normalleşmeye geçilmesi üzerine Antalya'ya gidip adrenalin dolu rafting ve jeep safari keyfi yaşadı.

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, pandemi stresinden kaçıp

Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda çadır kampı kurdu. Rafting öncesi görevlilerden

bilgi alan kulüp üyeleri, Köprülü Kanyon'da kask, can yeleği ve su ayakkabılarını giyip gruplar haline botlara bindi.

Zaman zaman kürek çekip azgın sularda yol alan doğa tutkunları, 14 kilometrelik parkurda heyecan, macera ve eğlence dolu dakikalar yaşadı. Yer yer 5 metre derinliğindeki Manavgat Çayı'na atlayan Adanalılar, serin sularda yüzerek hem eğlendi hem de stres attı. Aynı zamanda, 1250 rakımlı Selge Antik Kenti'nde jeep safari yapıp Tazı Kanyonu'nda da fotoğraf çeken Adanalılar, iki günlük programın ardından kente döndü.

ADANA PANDEMİ TEDBİRLERİ GEVŞETİLDİ, DOĞA TUTKUNLARI RAFTİNG HEYECANI YAŞADI
ADANA PANDEMİ TEDBİRLERİ GEVŞETİLDİ, DOĞA TUTKUNLARI RAFTİNG HEYECANI YAŞADI
ADANA PANDEMİ TEDBİRLERİ GEVŞETİLDİ, DOĞA TUTKUNLARI RAFTİNG HEYECANI YAŞADI
ADANA PANDEMİ TEDBİRLERİ GEVŞETİLDİ, DOĞA TUTKUNLARI RAFTİNG HEYECANI YAŞADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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