Adana Özkan İlaç Temini Konusunda Sıkıntılar Yaşıyoruz

Özkan İlaç temini konusunda sıkıntılar yaşıyoruz

Adana Eczacı Odası(ADEO) Başkanı Ecz. Ersun Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılı ilaç fiyatlandırmasını açıklamasının ardından ilaca erişimde olumlu bir adın olduğunu ancak yeni kur açıklamasının ile sıkıntıların ciddi seviyelere çıktığını söyledi.

ADEO Başkanı Ecz. Ersun Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın, 13 Şubat'ta 2019 yılı ilaç fiyatlandırması ile ilgili güncellemeye yaptığını hatırlattı. Özkan, Söz konusu açıklamada ilaç fiyatlarında meydana gelecek değişikliklerin 19 Şubat itibariyle geçerli olacağı da belirtildi. Bu değişiklik doğrultusunda ilaç sektörü ile mutabakata varılmış olmasını, ilaca erişim anlamında olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak ilaç piyasasında bir süredir yaşanan sıkıntılarımızın yeni kur oranının açıklanması ile birlikte ciddi seviyelere çıktığını belirtmek durumundayız dedi. Ecza depolarından ilaç temini konusunda çok büyük sıkıntılar yaşandığını da belirten Özkan şu değerlendirmeyi yaptı

Ecza depolarına verilen siparişlerde sorunlar yaşanmakta, internet sipariş ekranlarına kısıtlamalar getirilmekte, telefon aracılığıyla verilen siparişler yerine getirilmemekte ya da eksik bir şekilde karşılanmaktadır. Karşı karşıya olduğumuz tablo, eczacılarımızın ilaca erişim konusunda sahada ciddi ve önemli bir tedarik sorununun yaşandığını gözler önüne seriyor. Yaşanan tedarik sıkıntıları sebebiyle 19 Şubat'a kadar halk sağlığı noktasında olumsuz sonuçların ortaya çıkacağı aşikardır. Öte yandan depoların tutumu sebebiyle meslektaşlarımız hastasına, bilhassa nöbet saatlerinde ilaç verme konusunda zorlanacak ve bu durum da eczacı ile hastayı karşı karşıya getirecektir. İlaç tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar, kurun açıklanmasıyla tavan yapmış olsa da zaten bir süredir bu sıkıntılar devam etmekteydi. Sağlık Bakanlığı yapılan denetimler doğrultusunda 42 üreticide, 20 depoda, 32 eczanede stokla ilgili sıkıntı tespit edildiğini duyurmuştu. Bunun ardından hem Birliğimiz hem Bölge Eczacı Odalarımız tarafından stokçuluğu yapan her kimse karşısında olunduğuna dair açıklamalar yapılmış ve bahsi geçen isimlerin bildirilmesi halinde stokçuluk yaptığı söylenen kişilerle ilgili işlemler başlatılacağı söylenmişti. İçinden geçtiğimiz süreçte İl Sağlık Müdürlükleri tarafından eczanelerimiz yoğun bir şekilde denetimlere tabi tutulmakta, bu durum da eczacılarımızı kamuoyunun gözünde ilaç yokluğunun sorumlusu gibi göstererek zan altında bırakmaktadır. Ülkemizin her köşesinde kesintisiz hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak yaratılan intibaının karşısında olduğumuzu, zan altında bırakılmayı kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

Kaynak: DHA