ADANA ÖZEL EĞİTİMLİ 'COCO' HEDİYE KUTUSUNDA BİN 482 UYUŞTURUCU HAP BULDU

ADANA'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hassas burunlu köpek 'Coco' hediyelik kutuda bin 482 adet uyuşturucu hap buldu. Gözaltına alınan şüpheli Ömer B. (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı aldı. Arama kararı çıkartan polis, eve operasyon düzenledi. Operasyonda hassas burunlu özel eğitimli köpek 'Coco' da katıldı. Evde eğiticisiyle arama yapan Coco'nun tepki vermesi üzerine incelenen bir hediyelik kutuda bin 482 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalarda ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 11 mermi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ömer B. (21), çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kaynak: DHA