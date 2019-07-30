ADANA Özel çocuklara engelsiz havuz

Özel çocuklara engelsiz havuz

Adana'da Çukurova Belediyesi'nin engelli çocuklara hizmet veren engelsiz yüzme havuzu büyük ilgi görüyor.

Engelli çocukların tedavisi için de kullanılan engelsiz yüzme havuzundan tüm engelliler yaz kış, haftanın 5 günü 0800-1700 saatleri arasında yararlanabiliyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in talimatları doğrultusunda yapılan engelsiz yüzme havuzuna engelli çocuklar adeta akın ediyor. Sadece engelli vatandaşların yararlanabildiği olimpik yüzme havuzu Adana'da ilk ve tek olmasından dolayı yoğun ilgi görüyor. Öyle ki havuzdan sadece Adana merkezdeki engelliler değil çevre il ve ilçelerden de yüzme öğrenmek ve özellikle tedavi amaçlı gelenler oluyor.

RANDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞILIYOR

Çukurova Belediyesi Hayalpark içindeki havuzdan engelli çocuklar hafta içi her gün saat 0800-1700 saatleri arasında ücretsiz yararlanabiliyor. Hafta sonu ise havuzda bakım ve su değişimi yapılıyor. Her yaştaki engelli vatandaşlara hizmet veren havuzdan yararlanmak isteyenler için randevu sistemi uygulanıyor. Gruplara, engel durumlarına göre randevu veriliyor; bedensel engelliler ve zihinsel engelliler ayrı ayrı havuza alınıyor.

Kaynak: DHA