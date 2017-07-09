Adana Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Adana'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 60 yaşındaki Cemil İba yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Burak G. yönetimindeki 34 LH 5183 plakalı otomobil, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Cemil İba'ya çarptı. Savrulup refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride düşen İba, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Komşularının haber vermesi üzerine kaza yerine gelen Cemil İba'nın çocukları, babalarının cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi. Üzeri bezle örtülü babasının cesedi başında gözyaşı döken kızı, daha sonra elini öperek helallik istedi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İba'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.