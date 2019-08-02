ADANA Otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

Otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

ADANA'da plakası alınamayan siyah renkli bir otomobil, 10 gün önce evlendiği eşiyle yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e(31) çarpıp, kaçtı. Ağır yaralanan Candemir, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. 10 gün önce evlenen ve düğün izninde bulunan mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e, gece eşiyle yol kenarında yürüdüğü sırada plakası alınamayan siyah renkli bir otomobil çarpıp kaçtı. Kaza sırasında başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Candemir, eşinin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Candemir, yaşam savaşı verirken, polisler ise kazanın meydana geldiği cadde üzerinde otomobili tespit etmek için inceleme yaptı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA