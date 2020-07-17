Adana Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı
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Adana Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralıADANA'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Emre B., Sami B., ve Oktay B., yaralandı.

17.07.2020 02:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 02:58

Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

ADANA'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Emre B., Sami B., ve Oktay B., yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Akraba Emre B., Sami B., ve Oktay B., iddiaya göre borç- alacak meselesini konuşmak için Hakan A. ile Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'na geldi. 3 akrabanın yol kenarında beklediği sırada otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi, pompalı av tüfeğiyle Emre B., Sami B. ve Oktay B.'ye ateş açtı. 3 akraba saldırı sonrası kanlar içinde yığılırken, saldırgan ise aynı otomobil ile olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan olayın şüphelisi, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda otomobil ile polisten kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Otomobilde yapılan aramada olayda kullanıldığı düşünülen pompalı tüfek de ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Adana Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

Kaynak: DHA

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