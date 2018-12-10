Adana Otomobilde Mahsur Kalan 6 Aylık Bebek Kurtarıldı

Otomobilde mahsur kalan 6 aylık bebek kurtarıldı

ADANA'da otomobilin kapılarının kilitlenmesi sonucu mahsur kalan 6 aylık bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 aylık bebeğiyle hastaneye gelen Derya Yetkin, aracının kontak anahtarının almadan otomobilden indi. Yetkin bebeğini almak için arka koltuğa yönelince aracın kapıları kilitlendi. Ne yapacağını bilemeyen kadın, kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri ise, aracın kapısını açtı. Gözyaşları içinde bebeğinin kurtarılmasını bekleyen Yetkin ise kapıların açılmasından sonra çocuğuna sarılarak ağladı.