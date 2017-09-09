Adana Otomobil Sulama Kanalına Uçtu

Otomobil sulama kanalına uçtu



ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.



Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Dilberler Sekisi Mevkii'ndeki yolda kent merkezine doğru ilerleyen Ruhi Kök yönetimindeki 01 EZV 68 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Bir süre kanalda sürüklenen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Öle ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazayla ilgili polis soruşturma başlatıldı.