ADANA Otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı Otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralıADANA'da kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Özgür Emir, araçta sıkışarak yaralandı.

Otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Özgür Emir, araçta sıkışarak yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Özgür Emir yönetimindeki 01 FZ 142 plakalı otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı fark eden vatandaşlar, başından aldığı darbe ile yaralanan ve araçta sıkışan sürücüsü Özgür Emir'e ilkyardımda bulunup, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Vatandaşlar ve itfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkartılan Özgür, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından çift yönde tek şeritten verilen trafik akışı, otomobilin çekilmesinin ardından yeniden normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA