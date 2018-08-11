Adana Otomobil Kanala Uçtu; Baba ile Oğlu Öldü, Anne ve Kızı Yaralandı

Otomobil kanala uçtu; baba ile oğlu öldü, anne ve kızı yaralandı

Nuri PİR ADANA, (DHA)- ADANA'da drenaj kanalına uçan otomobildeki Ahmet Kelleci (45) ve oğlu Mehmet Efe Kelleci (11) yaşamını yitirdi, eşi ve kızı ağır yaralandı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kelleci yönetimindeki 40 AJ 145 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi yol kenarındaki drenaj kanalına uçtu. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki suya düşen otomobildekilerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Ters dönen otomobildeki Ahmet Kelleci, eşi Solmaz (30), çocukları Mehmet Efe ve Ecrin Kelleci (5) güçlükle araçtan çıkarıldı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet Kelleci ile oğlu Mehmet Efe olay yerinde yaşamını yitirdi. Solmaz Kelleci ile kızı Ecrin Kelleci götürüldükleri özel hastanede yoğun bakıma alındı.

Baba ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralanan anne ile kızının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.