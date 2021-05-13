Adana Otogarı'nda bayram denetimi
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Adana Otogarı'nda bayram denetimi

Adana Otogarı'nda bayram denetimi
Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

ADANA'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirlerarası yolcu otobüslerinde trafik kuralı ihlali ve koronavirüs önlemleri denetimi yaptı.

ADANA'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirlerarası yolcu otobüslerinde trafik kuralı ihlali ve koronavirüs önlemleri denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Adana Merkez Otogarı'ndaki şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde otobüs işletmelerinin koronavirüs önlemleri  kapsamında yüzde 50 yolcu kapasitesini aşıp aşmadığını kontrol etti. Ayrıca otobüs şoförlerinin başta emniyet kemeri olmak üzere diğer trafik kurallarına uyup uymadığı da denetlendi,  trafik güvenliğiyle ilgili  bilgilendirici broşürler dağıtıldı, yolculara da koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılar yapıldı..


Adana Otogarı'nda bayram denetimi
Adana Otogarı'nda bayram denetimi
Adana Otogarı'nda bayram denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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