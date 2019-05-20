Adana Otizm ve Disleksili Çocukların Tohum Topları Toprakla Buluştu

Otizm ve disleksili çocukların tohum topları toprakla buluştu

Adana'da otizmli ve disleksili bireylerin top haline getirilmiş toprakların içine yerleştirdiği çeşitli ağaç tohumları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'a çıkartma yapan Türk Chopper MK üyesi motosikletli gruplar tarafından yol boyunca kurak alanlara atıldı.

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği, artan kuraklaşmayı engelleyerek iklim eylemine farkındalık yaratmak ve farklılıkları ile kendilerini alanlarında kısıtlamış bireylerin topluma kazanımını desteklemek amacıyla 4 Mayıs'ta 'Tohumdan Ağacaö projesini başlattı. JCI Adana Şubesi üyesi Merve Akçar'ın direktörlüğünü yaptığı projeye Otizmle Barış Derneği Başkanı Dursun İzgi, Disleksi ve Hiperaktivite Derneği Direktörü Semiha Çopur ve Türk Chopper MK üyesi Mustafa Yılmaz da paydaşlık yaptı.

Proje kapsamında her yaştan otizmli ve disleksili bireyler toprakları top haline getirerek içine Lübnan sediri, kızılçam, kayın, sarıçam, karaçam ve kestane tohumları yerleştirdi. Türk Chopper MK üyesi bir grup motosikletli de Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yıldönümü olan 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkartma yaptı. Motosikletli grup, 100 tane tohum topunu yol boyunca kurak yerlere attı.

Kaynak: DHA