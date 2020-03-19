Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandıKORONAVİRÜS salgınına karşı 24 saat saat mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için Adana, Osmaniye ve Mersin'nde vatandaşlar, evlerinin balkonlarından bir dakika alkış tuttu.

Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı KORONAVİRÜS salgınına karşı 24 saat saat mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için Adana, Osmaniye ve Mersin'nde vatandaşlar, evlerinin balkonlarından bir dakika alkış tuttu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehditi artarken, 24 saat aralıksız salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla sosyal medya üzerinden bu akşamdan itibaren her akşam saat 21.00'da alkışlama çağrısı yapılmıştı. Adana, Osmaniye ve Mersin'nde vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp bir dakika boyunca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu. Kaynak: DHA