Adana, Osmaniye ve Mersin'de barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor

OSMANİYE (AA) - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana, Mersin ve Osmaniye'de yağış azlığı ve hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle barajların doluluk oranındaki düşüş sürüyor.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Doğu Akdeniz'in tarımsal sulama, içme suyu ve elektrik ihtiyacını karşılayan Seyhan, Kozan, Alaköprü, Aslantaş, ve Berke barajlarının su seviyesindeki azalma devam etti.

Adana bölgesinin en önemli su kaynaklarından olan Seyhan Baraj Gölü'nde geçen yıl kasım ayında doluluk yüzde 56, bu yılın ağustosunda ise yüzde 66 seviyelerinde iken bu yılın aynı döneminde doluluk yüzde 20'ye kadar düştü. Geçen yıl 539 milyon, bu yılın ağustosunda ise 1 milyar 476 milyon 554 bin 819 metreküp olan su miktarı ise 298 milyon metreküpe kadar geriledi.

Kozan Barajı'nda da geçen yılın bu döneminde yüzde 40, bu yılın ağustos başında ise 35 seviyesinde olan doluluk oranı yüzde 16'ya, geçen yıl 40, bu yılın ağustosunda 65 milyon metreküp olan su miktarı ise 26 milyon metreküpe düştü.

Mersin ve çevresi ile KKTC'nin içme ve sulama su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Alaköprü Barajı'nda ise doluluk oranı geçen yıla göre yükseliş, bu yılın ağustosuna göre ise düşüş gösterdi.

Geçen yıl yüzde 54 seviyesinde olan doluluk oranı bu yıl yüzde 68'e çıkarak yükseliş, ağustosta yüzde 94 olan seviyeye göre ise düşüş gözlendi.

Osmaniye bölgesinin en önemli su kaynaklarından Aslantaş Barajı'nda da doluluk oranı düşmeye devam etti.

Geçen yılın kasımında yüzde 34, bu yılın ağustosunda ise yüzde 53 olan doluluk oranı yüzde 16'ya, ağustosta 896 milyon metreküp olan su miktarı ise 712 milyon metreküpe kadar geriledi.

Berke Barajı'nda ise doluluk oranı geçen yıl yüzde 82, geçtiğimiz ağustos ise 75 iken bu ay yüzde 43'e kadar geriledi.

Su çekilmeleri drone görüntülerine yansıdı

Osmaniye ve Kahramanmaraş'ı içine alan geniş bir bölgenin içme, tarımsal sulama ve elektrik ihtiyacını karşılayan Aslantaş Barajı'ndaki su seviyesinin gerilemesi, drone ile havadan çekilen görüntülere de yansıdı.

Farklı zamanlarda bölgede havadan çekilen drone görüntüleri, Aslantaş Barajı'ndaki çekilmenin boyutlarını gözler önüne serdi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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