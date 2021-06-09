Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağış bekleniyor
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Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağış bekleniyor

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Adana ve Osmaniye'nin bazı ilçeleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde 3 saat içinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Adana ve Osmaniye'nin bazı ilçeleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde 3 saat içinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Aladağ, Feke, Karaisalı, Kozan, Osmaniye'nin de Sumbas ve Kadirli ilçeleriyle, Kahramanmaraş çevrelerinde 3 saat içinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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