Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş için sağanak uyarısı
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Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş için sağanak uyarısı

31.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:04
Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş için sağanak uyarısı

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kayseri, Sivas ve Elazığ çevrelerinde sağanağın,

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın ise İç Anadolu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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