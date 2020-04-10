Adana, Osmaniye ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri Adana, Osmaniye ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Osmaniye ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, semt pazarlarının girişlerine dezenfektan ve maske kabinleri konuldu.

Vatandaşlar da dezenfektan kullanarak pazarda alışveriş yapmadan önce maskelerini taktı.

Osmaniye'de semt pazarlarında, toplu ulaşım araçlarında, iş yerlerinde ve şehrin işlek noktalarında vatandaşlara virüsten korunmak için zabıta ekiplerince maske dağıtıldı.

Belediye ekiplerince iş yerlerine salgınla mücadele için 14 kuralın yazılı bulunduğu bilgilendirici afişler verildi.

Hatay'da Saray Caddesi yayalara kapatıldı

Hatay'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Antakya ilçesinde bulunan Saray Caddesi'nin yarından itibaren yayalara kapatılması kararlaştırıldı.

Caddeye sadece iş ve işlemleri olan vatandaşların, iş yeri bulunanların ve burada çalışanların girebileceği bildirildi.

Kurulda, Kurtuluş ve Atatürk caddelerinde de yarından itibaren sürekli olarak araçlara park yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA