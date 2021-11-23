Adana, Osmaniye, Sivas, Yozgat ve Kayseri için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana, Osmaniye, Sivas, Yozgat ve Kayseri için kuvvetli sağanak uyarısı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Adana, Osmaniye, Sivas, Yozgat ve Kayseri için kuvvetli sağanak uyarısı

Adana, Osmaniye, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yarından itibaren kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

OSMANİYE (AA) - Adana, Osmaniye, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yarından itibaren kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba ve perşembe günleri Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Çarşamba günü ise Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimler başta olmak üzere Kayseri'nin kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Sivas'ta yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı belirtildi.

Ulaşımda aksamalar başta olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel Adana'daki ailesine kavuştu

Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel Adana'daki ailesine kavuştu

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title