Adana, Osmaniye, Hatay OSB'leri Omuz Omuza

10.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:05

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge (AOSB) Müdürlüğü, Adana, Hatay ve Osmaniye organize sanayi bölgeleri arasında iletişimi güçlendirmek, sorunların yerinde tespitini sağlamak, çözüm önerileri geliştirmek ve yönetim kurulları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen Bölge OSB'leri Koordinasyon Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantıya; Antakya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kabaali, Osmaniye OSB Bölge Müdürü Musa Gönül, İskenderun OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayhan Tosyalı, Bölge Müdürü Ahmet Dokgöz, Ceyhan OSB Bölge Müdürü Beyna Turgut Güler, Kadirli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Güven, Bölge Müdürü Zülkarneyn Karaüce, Kozan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Gürçam, Bölge Müdürü Fatih Aydın, Adana Sera OSB Bölge Müdürü Hasan Sezer, Hatay Payas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çelik, Bölge Müdürü Nejdet Özkul, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç katıldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edilen katılımcılara bölge müdürlüğünce sunulan hizmetler anlatıldı, ardından atıksu arıtma tesisi ve kullanma suyu tesisindeki çalışmalar yerinde incelendi. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, tesislerin yapımı, kapasitesi ve çalışma prensipleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Saha gezisinin ardından kamu kurum ve kuruluşların sanayicilere tek çatı altında hizmet vermesi amacıyla kurulan AOSB Kamu Kampüsü'nde katılımcılara AOSB Proje Ofisi tarafından yürütülen çalışmalar anlatıldı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, doluluk oranı yüzde 100 olan bölgenin şu anda 17 milyon metrekarelik bir alanda yer aldığını, yaptıkları yeni yer seçimi ile ileride genişleyerek yaklaşık 23 milyon metrekareye ulaşacağını, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Akpınar, 2020 sonuna kadar tahsis edilmesi planlanan yaklaşık 700 dönümlük arsanın gösterilen ilgi nedeniyle 2019 yılında yatırımcılara tahsis edildiğini kaydetti.

Bölge Müdürü Akpınar, Bölgede 446 işletmenin faaliyette bulunduğunu, sorunsuz ve sürdürülebilir üretim için tüm imkanları sağlarken sanayicilere sundukları hizmetleri çeşitlendirerek mentörlük görevi üstlendiklerini ifade etti.Eğitime büyük önem verdiklerine vurgu yapan Akpınar, AR-GE, UR-GE, inovasyon, kalite yönetimi, yabancı dil eğitimleri, yüksek lisans eğitimleri, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi geniş bir yelpazede verilen ve tamamen ücretsiz olan eğitim ve etkinliklerin devam ettiğini bildirdi.

AOSB Proje Ofisi Koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Tuğçe Demirdelen ise yaptığı sunumda, buradaki hedeflerinin firmaları rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir yapıya kavuşturmak, ulusal ve uluslararası pazarda söz sahibi hale getirmek olduğunu bildirdi.

Adana OSB bölgesindeki global pazarda yerini almak isteyen firmalarateşvik, hibe ve destek programlarından faydalandırarak özgün ve doğru projeler üretmeleri için ara yüz olmak misyonuyla hizmet verdiklerini anlatan Dr. Tuğçe Demirdelen,"Ulusal ve Uluslararası programlar aracılığı ile gerçekleştirilen Ar-Ge ve inovasyon projeleri, AR-GE/ Tasarım Merkezi kurulum ve sürdürme hizmetleri, KOSGEB ve Bakanlık kapsamında hibe proje ve destekleri konusunda hizmet prensibi ile faaliyet gösteren bir birimiz" dedi.

Demirdelen, ofisin faaliyetlerinin yanı sıra AOSB bünyesinde oluşturulan Tekstil Kümesi kapsamında yapılan çalışmalar, verilen eğitimler ve düzenlenen söyleşilerin konu başlıkları konusunda da bilgi verdikten sonra 2020 yılı hedeflerinden söz etti.

Toplantıya katılan OSB temsilciler tarafından OSB'lerin ve sanayicilerin sorunları hakkında değerlendirmeler yapıldıktan sonra bölgesel iletişimin artırılmasına ilişkin görüşler dile getirildi. Toplantı sonunda bölgesel toplantıların düzenli olarak yapılması ve OSB'ler arasındaki etkileşimin artırılması kararlaştırıldı. Toplantıya katılan temsilciler, bölgesel toplantıyı organize eden AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetimi ile tüm emeği geçenlere teşekkür ederek toplantının çok verimli geçtiğini ifade ettiler.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, toplantıda dile getirilen görüşlerin ilgili mercilere ulaştırılacağını ve bölgedeki OSB'lerin ve sanayicilerin gelişmesi için her türlü gayreti göstereceği ifade etti. Başkan Sütcü, toplantıya katılan OSB yönetim Kurulu Başkanları ile Bölge Müdürlerineteşekkür etti.

Kaynak: Bültenler