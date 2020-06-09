Adana Orman Bölge Müdürü Yılmaz fidanlıkta incelemede bulundu
Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Kıcak Orman Fidanlığı'ndaki üretim çalışmalarını denetledi.
09.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:19
Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Kıcak Orman Fidanlığı'ndaki üretim çalışmalarını denetledi.
Yılmaz, Fidanlık Müdürü Yalçın Serikler'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak tüplü fidan üretim çalışmalarını inceledi.
Üretilen fidanların türlerine ilişkin bilgi veren Yılmaz, vatandaşların, okulların, kamu kurum ve kuruluşlarla özel sektörün fidan taleplerini karşılamak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.
Kaynak: AA