Adana Orman Bölge Müdürü Yılmaz fidanlıkta incelemede bulundu Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Kıcak Orman Fidanlığı'ndaki üretim çalışmalarını denetledi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Kıcak Orman Fidanlığı'ndaki üretim çalışmalarını denetledi.

Yılmaz, Fidanlık Müdürü Yalçın Serikler'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak tüplü fidan üretim çalışmalarını inceledi.

Üretilen fidanların türlerine ilişkin bilgi veren Yılmaz, vatandaşların, okulların, kamu kurum ve kuruluşlarla özel sektörün fidan taleplerini karşılamak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA